“Це справа принаймні двох років” – британський генерал про перемогу України

Це справа принаймні двох років, щоб дати Україні здатність перемогти Росію на полі бою та звільнити всю свою територію. Це дуже велике питання, і не варто забувати, що й Росія думає про те саме, але з точністю до навпаки. Чи не варто їй взяти паузу, щоб переозброїтися і повернутися, щоб ударити ще сильніше? Отже, ця війна зараз вийшла на дуже важкий етап.