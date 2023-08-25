“Це справа принаймні двох років” – британський генерал про перемогу України
Фото:tulchangroup.com
Це справа принаймні двох років, щоб дати Україні здатність перемогти Росію на полі бою та звільнити всю свою територію. Це дуже велике питання, і не варто забувати, що й Росія думає про те саме, але з точністю до навпаки. Чи не варто їй взяти паузу, щоб переозброїтися і повернутися, щоб ударити ще сильніше? Отже, ця війна зараз вийшла на дуже важкий етап.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2023 в 12:24;
Кореспондент Річард Берронс, ексочільник Об'єднаного командування ЗС Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це справа принаймні двох років, щоб дати Україні здатність перемогти Росію на полі бою та звільнити всю свою територію. Це…".