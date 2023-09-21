Для ракетного удара РФ использовала максимальный потенциал ТУ-95 — аналитик
Был использован не только накопленный боекомплект, но и максимальный нагрузочный потенциал Ту-95МС, имеющих проблему с износом и ресурсом. То есть, командование РОВ этому удару придавало особое значение, и результат вряд ли их удовлетворил.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 11:24;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Был использован не только накопленный боекомплект, но и максимальный нагрузочный потенциал Ту-95МС, имеющих проблему с износом и ресурсом. То есть,…".