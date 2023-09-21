Для ракетного удару РФ використала максимальний потенціал ТУ-95 – аналітик

Було використано не лише накопичений боєкомплект, але й максимальний навантажувальний потенціал Ту-95МС, які мають проблему зі зносом та ресурсом. Тобто командування РОВ цьому удару надавало особливого значення, й результат навряд чи їх задовольнив.