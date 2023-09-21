Для ракетного удару РФ використала максимальний потенціал ТУ-95 – аналітик
Було використано не лише накопичений боєкомплект, але й максимальний навантажувальний потенціал Ту-95МС, які мають проблему зі зносом та ресурсом. Тобто командування РОВ цьому удару надавало особливого значення, й результат навряд чи їх задовольнив.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Для ракетного удару РФ використала максимальний потенціал ТУ-95 – аналітик»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 11:24;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Було використано не лише накопичений боєкомплект, але й максимальний навантажувальний потенціал Ту-95МС, які мають проблему зі зносом та ресурсом. Тобто…".