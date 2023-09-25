Вернувшимся на Донбасс после деоккупации придется «выжить» — переселенец
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Переселенцам с востока нужно не просто вернуться и заново найти свое место в обществе. Им нужно будет «выжить» в полувраждебной среде. По информации оккупационных российских властей, обнародованной нашими журналистами, на оккупированных территориях Украины только в городе Горловка погибли около 20 тысяч мужчин, которые были мобилизованы россиянами на войну против Украины, в Луганске — около 60 тысяч. Мне кажется понятным, в какой среде окажутся те, кто вернется сразу после деоккупации.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 11:30;
Корреспондент Сергей Ткаченко, художник, переселенец в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переселенцам с востока нужно не просто вернуться и заново найти свое место в обществе. Им нужно будет «выжить» в полувраждебной…".