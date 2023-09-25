Вернувшимся на Донбасс после деоккупации придется «выжить» — переселенец

Переселенцам с востока нужно не просто вернуться и заново найти свое место в обществе. Им нужно будет «выжить» в полувраждебной среде. По информации оккупационных российских властей, обнародованной нашими журналистами, на оккупированных территориях Украины только в городе Горловка погибли около 20 тысяч мужчин, которые были мобилизованы россиянами на войну против Украины, в Луганске — около 60 тысяч. Мне кажется понятным, в какой среде окажутся те, кто вернется сразу после деоккупации.