Тим, хто повернеться на Донбас після деокупації, доведеться “вижити” – ВПО
Фото: vechirniy.kyiv.ua
Переселенцям зі сходу потрібно буде не просто повернутись і наново віднайти своє місце в суспільстві. Їм потрібно буде “вижити” в напівворожому середовищі. За інформацією окупаційної російської влади, яку оприлюднили наші журналісти, на окупованих територіях України лише в місті Горлівка загинуло близько 20 тисяч чоловіків, які були мобілізовані росіянами на війну проти України, в Луганську – близько 60 тисяч. Мені здається зрозумілим, в якому середовищі опиняться ті, хто повернеться одразу після деокупації.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 11:30;
Кореспондент Сергій Ткаченко, художник, переселенець у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переселенцям зі сходу потрібно буде не просто повернутись і наново віднайти своє місце в суспільстві. Їм потрібно буде “вижити” в…".