Тим, хто повернеться на Донбас після деокупації, доведеться “вижити” – ВПО

Переселенцям зі сходу потрібно буде не просто повернутись і наново віднайти своє місце в суспільстві. Їм потрібно буде “вижити” в напівворожому середовищі. За інформацією окупаційної російської влади, яку оприлюднили наші журналісти, на окупованих територіях України лише в місті Горлівка загинуло близько 20 тисяч чоловіків, які були мобілізовані росіянами на війну проти України, в Луганську – близько 60 тисяч. Мені здається зрозумілим, в якому середовищі опиняться ті, хто повернеться одразу після деокупації.