50% украинских семей сегодня ждут возвращения своих с войны. Мужей, жен, сыновей, дочерей, братьев, сестер. 50% семей надеются, что никто из них на войну не попадет. Давайте смотреть правде в глаза. В военкоматы давно уже не стоят очереди. Всеобщая мобилизация по факту всеобщая только по названию. Ибо есть семьи, в которых трое или четверо — в армии, а есть семьи, в которых трое или четверо — в батальоне Монако или силах спецназначения Вены на Австрийщине.