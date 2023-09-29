Всеобщая мобилизация по факту всеобщая только по названию — депутат
Фото: facebook Игоря Черняка
50% украинских семей сегодня ждут возвращения своих с войны. Мужей, жен, сыновей, дочерей, братьев, сестер. 50% семей надеются, что никто из них на войну не попадет. Давайте смотреть правде в глаза. В военкоматы давно уже не стоят очереди. Всеобщая мобилизация по факту всеобщая только по названию. Ибо есть семьи, в которых трое или четверо — в армии, а есть семьи, в которых трое или четверо — в батальоне Монако или силах спецназначения Вены на Австрийщине.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 11:59;
Корреспондент Игорь Черняк, депутат Харьковского горсовета в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50% украинских семей сегодня ждут возвращения своих с войны. Мужей, жен, сыновей, дочерей, братьев, сестер. 50% семей надеются, что никто…".