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Всеобщая мобилизация по факту всеобщая только по названию — депутат

Общество 11:59   29.09.2023
Игорь Черняк
депутат Харьковского горсовета
Всеобщая мобилизация по факту всеобщая только по названию — депутат Фото: facebook Игоря Черняка

50% украинских семей сегодня ждут возвращения своих с войны. Мужей, жен, сыновей, дочерей, братьев, сестер. 50% семей надеются, что никто из них на войну не попадет. Давайте смотреть правде в глаза. В военкоматы давно уже не стоят очереди. Всеобщая мобилизация по факту всеобщая только по названию. Ибо есть семьи, в которых трое или четверо — в армии, а есть семьи, в которых трое или четверо — в батальоне Монако или силах спецназначения Вены на Австрийщине.

Автор: Игорь Черняк, депутат Харьковского горсовета
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  • Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 11:59;

    • Корреспондент Игорь Черняк, депутат Харьковского горсовета в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50% украинских семей сегодня ждут возвращения своих с войны. Мужей, жен, сыновей, дочерей, братьев, сестер. 50% семей надеются, что никто…".