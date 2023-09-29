Live
  • Пт 29.09.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

Загальна мобілізація за фактом загальна лише за назвою – депутат

Політика 11:59   29.09.2023
Ігор Черняк
депутат Харківської міськради
Загальна мобілізація за фактом загальна лише за назвою – депутат Фото: фейсбук Ігоря Черняка
50% українських родин сьогодні чекають повернення своїх з війни. Чоловіків, дружин, синів, дочок, братів, сестер. 50% родин сподіваються, що ніхто з їхніх на війну не потрапить. Давайте дивитися правді в очі. У військкомати давно вже не стоять черги. Загальна мобілізація по факту є загальною лише за назвою. Бо є родини, в яких троє чи четверо – у війську, а є родини, в яких троє чи четверо – в батальйоні Монако чи силах спецпризначення Відня, що на Австрійщині.
Автор: Ігор Черняк, депутат Харківської міськради
Популярно
Поліціянт з Харківщини забрав авто колеги, щоб перетворити на Z-мобіль
Поліціянт з Харківщини забрав авто колеги, щоб перетворити на Z-мобіль
29.09.2023, 15:43
«Тварини їх не їдять»: харків’ян просять не привозити каштани до зоопарку
«Тварини їх не їдять»: харків’ян просять не привозити каштани до зоопарку
29.09.2023, 14:11
Під Харковом завівся невідомий агресивний звір: влада звернулася до жителів
Під Харковом завівся невідомий агресивний звір: влада звернулася до жителів
29.09.2023, 15:29
Пухнастики в саду Шевченка: у харків’ян є ще місяць, щоб обрати друга (фото)
Пухнастики в саду Шевченка: у харків’ян є ще місяць, щоб обрати друга (фото)
29.09.2023, 15:09
Денний обстріл Вовчанська: прокуратура показала наслідки (фото)
Денний обстріл Вовчанська: прокуратура показала наслідки (фото)
29.09.2023, 14:51
З вуличної бібліотеки в Центральному парку Харкова вкрали майже всі книги
З вуличної бібліотеки в Центральному парку Харкова вкрали майже всі книги
29.09.2023, 14:42

Новини за темою:

09:52
“Загальна мобілізація має бути загальною”: думки харківських військових
19:06
Голова волонтерської організації з Харкова допомагав ухилянтам за $2,5 тисячі
11:20
«Бізнес» на ухилянтах: судитимуть харків’янку, яка «вирішувала» питання з ВЛК
18:54
3 роки ув’язнення отримав ухилянт від мобілізації до ЗСУ з Красноградщини
10:08
За ухилення від мобілізації три роки в’язниці отримав мешканець Харківщини

  • Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Загальна мобілізація за фактом загальна лише за назвою – депутат»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 11:59;

    • Кореспондент Ігор Черняк, депутат Харківської міськради у цій статті розкриває тему новин про те, що "50% українських родин сьогодні чекають повернення своїх з війни. Чоловіків, дружин, синів, дочок, братів, сестер. 50% родин сподіваються, що ніхто з їхніх…".