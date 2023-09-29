Загальна мобілізація за фактом загальна лише за назвою – депутат
Фото: фейсбук Ігоря Черняка
50% українських родин сьогодні чекають повернення своїх з війни. Чоловіків, дружин, синів, дочок, братів, сестер. 50% родин сподіваються, що ніхто з їхніх на війну не потрапить. Давайте дивитися правді в очі. У військкомати давно вже не стоять черги. Загальна мобілізація по факту є загальною лише за назвою. Бо є родини, в яких троє чи четверо – у війську, а є родини, в яких троє чи четверо – в батальйоні Монако чи силах спецпризначення Відня, що на Австрійщині.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 11:59;
Кореспондент Ігор Черняк, депутат Харківської міськради у цій статті розкриває тему новин про те, що "50% українських родин сьогодні чекають повернення своїх з війни. Чоловіків, дружин, синів, дочок, братів, сестер. 50% родин сподіваються, що ніхто з їхніх…".