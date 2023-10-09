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Происходящее в Израиле — прямое следствие войны РФ против Украины — Фесенко

Мир 11:10   09.10.2023
Владимир Фесенко
политолог
Происходящее в Израиле — прямое следствие войны РФ против Украины — Фесенко

Попытка ХАМАС силовым образом изменить политическую ситуацию в отношениях между палестинцами и Израилем – это прямое следствие агрессивной войны России против Украины. Путин уже создал прецедент замены международного права правом силы… И это урок для мирового сообщества. Если Путина не остановить, эта цепная реакция будет продолжаться в разных формах и в различных регионах мира.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 11:10;

    • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попытка ХАМАС силовым образом изменить политическую ситуацию в отношениях между палестинцами и Израилем – это прямое следствие агрессивной войны России…".