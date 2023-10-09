Происходящее в Израиле — прямое следствие войны РФ против Украины — Фесенко

Попытка ХАМАС силовым образом изменить политическую ситуацию в отношениях между палестинцами и Израилем – это прямое следствие агрессивной войны России против Украины. Путин уже создал прецедент замены международного права правом силы… И это урок для мирового сообщества. Если Путина не остановить, эта цепная реакция будет продолжаться в разных формах и в различных регионах мира.