Події в Ізраїлі – прямий наслідок війни РФ проти України – Фесенко

Спроба ХАМАС силовим чином змінити політичну ситуацію у відносинах між палестинцями та Ізраїлем – це прямий наслідок агресивної війни Росії проти України. Путін уже створив прецедент заміни міжнародного права на право сили… І це урок для світової спільноти. Якщо Путіна не зупинити, ця ланцюгова реакція триватиме у різних формах та в різних регіонах світу.