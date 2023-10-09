Події в Ізраїлі – прямий наслідок війни РФ проти України – Фесенко
Спроба ХАМАС силовим чином змінити політичну ситуацію у відносинах між палестинцями та Ізраїлем – це прямий наслідок агресивної війни Росії проти України. Путін уже створив прецедент заміни міжнародного права на право сили… І це урок для світової спільноти. Якщо Путіна не зупинити, ця ланцюгова реакція триватиме у різних формах та в різних регіонах світу.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 11:10;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спроба ХАМАС силовим чином змінити політичну ситуацію у відносинах між палестинцями та Ізраїлем – це прямий наслідок агресивної війни Росії…".