Российская Федерация копирует Третий рейх — Кислица
Мы в Украине хорошо помним подобные истории о стирании целых населенных пунктов с карты, уничтожении поселений и убийстве их жителей. Это произошло 80 лет назад во время вторжения нацистов в Украину. И сейчас Российская Федерация тщательно копирует свой образец для подражания – Третий рейх. Убивая людей, пытаясь аннексировать территории, подпитывая собственные имперские настроения.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 12:22;
Корреспондент Сергей Кислица, постпред Украины при ООН в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы в Украине хорошо помним подобные истории о стирании целых населенных пунктов с карты, уничтожении поселений и убийстве их жителей.…".