Live
  • Вт 10.10.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.55
  • EUR 38.48
    • 🟢

Российская Федерация копирует Третий рейх — Кислица

Мир 12:22   10.10.2023
Сергей Кислица
постпред Украины при ООН
Российская Федерация копирует Третий рейх — Кислица

Мы в Украине хорошо помним подобные истории о стирании целых населенных пунктов с карты, уничтожении поселений и убийстве их жителей. Это произошло 80 лет назад во время вторжения нацистов в Украину. И сейчас Российская Федерация тщательно копирует свой образец для подражания – Третий рейх. Убивая людей, пытаясь аннексировать территории, подпитывая собственные имперские настроения.

Автор: Сергей Кислица, постпред Украины при ООН
Популярно
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
Подготовка к зиме в Харькове: Терехов сказал, о чем его предупреждают военные
10.10.2023, 13:02
«Люди в шоке», — Терехов о состоянии пострадавших от удара по Харькову 6.10
«Люди в шоке», — Терехов о состоянии пострадавших от удара по Харькову 6.10
10.10.2023, 12:45
Семья ребенка, погибшего от удара ракеты по Харькову, вернулась в город летом
Семья ребенка, погибшего от удара ракеты по Харькову, вернулась в город летом
10.10.2023, 10:44
Совбез ООН по Грозе: дипломат заявил, что Небензю не должны были слушать
Совбез ООН по Грозе: дипломат заявил, что Небензю не должны были слушать
10.10.2023, 11:40
Адскую ночь устроили харьковские воины врагу под Сватово (видео)
Адскую ночь устроили харьковские воины врагу под Сватово (видео)
10.10.2023, 12:18
РФ сосредоточила усилия вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине — ВСУ
РФ сосредоточила усилия вблизи Синьковки и Ивановки на Харьковщине — ВСУ
10.10.2023, 13:53

Новости по теме:

11:32
Написать решение так, чтобы убедить Путина, — это иллюзия — Кислица

  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Российская Федерация копирует Третий рейх — Кислица»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 12:22;

    • Корреспондент Сергей Кислица, постпред Украины при ООН в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы в Украине хорошо помним подобные истории о стирании целых населенных пунктов с карты, уничтожении поселений и убийстве их жителей.…".