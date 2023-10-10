Российская Федерация копирует Третий рейх — Кислица

Мы в Украине хорошо помним подобные истории о стирании целых населенных пунктов с карты, уничтожении поселений и убийстве их жителей. Это произошло 80 лет назад во время вторжения нацистов в Украину. И сейчас Российская Федерация тщательно копирует свой образец для подражания – Третий рейх. Убивая людей, пытаясь аннексировать территории, подпитывая собственные имперские настроения.