Live
  • Вт 10.10.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.55
  • EUR 38.48
    • 🟢

Російська Федерація копіює Третій рейх – Кислиця

Події 12:22   10.10.2023
Сергій Кислиця
постпред України при ООН
Російська Федерація копіює Третій рейх – Кислиця

Ми в Україні добре пам’ятаємо подібні історії про стирання цілих населених пунктів з карти, знищення поселень та вбивство їхніх жителів. Це сталося 80 років тому, під час вторгнення нацистів в Україну. І зараз Російська Федерація старанно копіює свій взірець для наслідування – Третій рейх. Вбиваючи людей, намагаючись анексувати території, підживлюючи власні імперські настрої.

Автор: Сергій Кислиця, постпред України при ООН
Популярно
РФ зосередила зусилля поблизу Синьківки й Іванівки на Харківщині – ЗСУ
РФ зосередила зусилля поблизу Синьківки й Іванівки на Харківщині – ЗСУ
10.10.2023, 13:53
ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)
ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові: постраждали двоє людей (фото)
09.10.2023, 21:38
Уже 53 загиблих у селі Гроза на Харківщині – ідентифікували 8 річну дитину
Уже 53 загиблих у селі Гроза на Харківщині – ідентифікували 8 річну дитину
10.10.2023, 13:16
Підготовка до зими: Терехов сказав, про що його попереджають військові
Підготовка до зими: Терехов сказав, про що його попереджають військові
10.10.2023, 13:02
«Люди в шоці», – Терехов про стан постраждалих від удару по Харкову 6.10
«Люди в шоці», – Терехов про стан постраждалих від удару по Харкову 6.10
10.10.2023, 12:45
Пекельну ніч влаштували харківські воїни ворогу під Сватовим (відео)
Пекельну ніч влаштували харківські воїни ворогу під Сватовим (відео)
10.10.2023, 12:18

Новини за темою:

11:32
Написати рішення так, щоб переконати Путіна – це ілюзія – Кислиця

  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Російська Федерація копіює Третій рейх – Кислиця»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 12:22;

    • Кореспондент Сергій Кислиця, постпред України при ООН у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми в Україні добре пам’ятаємо подібні історії про стирання цілих населених пунктів з карти, знищення поселень та вбивство їхніх жителів.…".