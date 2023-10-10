Російська Федерація копіює Третій рейх – Кислиця
Ми в Україні добре пам’ятаємо подібні історії про стирання цілих населених пунктів з карти, знищення поселень та вбивство їхніх жителів. Це сталося 80 років тому, під час вторгнення нацистів в Україну. І зараз Російська Федерація старанно копіює свій взірець для наслідування – Третій рейх. Вбиваючи людей, намагаючись анексувати території, підживлюючи власні імперські настрої.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 12:22;
Кореспондент Сергій Кислиця, постпред України при ООН у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми в Україні добре пам’ятаємо подібні історії про стирання цілих населених пунктів з карти, знищення поселень та вбивство їхніх жителів.…".