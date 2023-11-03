Варварам доставляет радость сам процесс разрушения Харькова — Казанский
Последствия удара иранских дронов по Харькову. Разрушено историческое здание колледжа. Пострадавших нет, ночью внутри никого не было. Зачем полоумные дегенераты его разрушили? А нет никаких разумных пояснений. Просто варвары, которым доставляет радость сам процесс разрушения Харькова.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: Shahed, атака, Казанский, разрушения, руйнування;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Варварам доставляет радость сам процесс разрушения Харькова — Казанский»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 13:08;
Корреспондент Денис Казанский, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия удара иранских дронов по Харькову. Разрушено историческое здание колледжа. Пострадавших нет, ночью внутри никого не было. Зачем полоумные дегенераты его…".