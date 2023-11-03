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Варварам доставляет радость сам процесс разрушения Харькова — Казанский

Происшествия 13:08   03.11.2023
Денис Казанский
блогер
Варварам доставляет радость сам процесс разрушения Харькова — Казанский

Последствия удара иранских дронов по Харькову. Разрушено историческое здание колледжа. Пострадавших нет, ночью внутри никого не было. Зачем полоумные дегенераты его разрушили? А нет никаких разумных пояснений. Просто варвары, которым доставляет радость сам процесс разрушения Харькова.

Автор: Денис Казанский, блогер
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 13:08;

  • Корреспондент Денис Казанский, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия удара иранских дронов по Харькову. Разрушено историческое здание колледжа. Пострадавших нет, ночью внутри никого не было. Зачем полоумные дегенераты его…".