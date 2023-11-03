Варварам доставляет радость сам процесс разрушения Харькова — Казанский

Последствия удара иранских дронов по Харькову. Разрушено историческое здание колледжа. Пострадавших нет, ночью внутри никого не было. Зачем полоумные дегенераты его разрушили? А нет никаких разумных пояснений. Просто варвары, которым доставляет радость сам процесс разрушения Харькова.