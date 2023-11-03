Варварам приносить радість сам процес руйнування Харкова – Казанський
Наслідки удару іранських дронів по Харкову. Зруйновано історичну будівлю коледжу. Постраждалих немає, уночі всередині нікого не було. Навіщо божевільні дегенерати його зруйнували? А немає жодних розумних пояснень. Просто варвари, яким приносить радість сам процес руйнування Харкова.
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- Категорії: Події, Сказано, Харків; Теги: Shahed, атака, Казанский, руйнування;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 13:08;
Кореспондент Денис Казанський, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки удару іранських дронів по Харкову. Зруйновано історичну будівлю коледжу. Постраждалих немає, уночі всередині нікого не було. Навіщо божевільні дегенерати…".