Наслідки удару іранських дронів по Харкову. Зруйновано історичну будівлю коледжу. Постраждалих немає, уночі всередині нікого не було. Навіщо божевільні дегенерати його зруйнували? А немає жодних розумних пояснень. Просто варвари, яким приносить радість сам процес руйнування Харкова.