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Варварам приносить радість сам процес руйнування Харкова – Казанський

Події 13:08   03.11.2023
Денис Казанський
блогер
Варварам приносить радість сам процес руйнування Харкова – Казанський

Наслідки удару іранських дронів по Харкову. Зруйновано історичну будівлю коледжу. Постраждалих немає, уночі всередині нікого не було. Навіщо божевільні дегенерати його зруйнували? А немає жодних розумних пояснень. Просто варвари, яким приносить радість сам процес руйнування Харкова.

Автор: Денис Казанський, блогер
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 13:08;

  • Кореспондент Денис Казанський, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки удару іранських дронів по Харкову. Зруйновано історичну будівлю коледжу. Постраждалих немає, уночі всередині нікого не було. Навіщо божевільні дегенерати…".