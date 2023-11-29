Представления украинцев о реальности всегда состояли из иллюзий — Портников

Издание «The Economist» пишет о… конфликте между Зеленским и Залужным. Это очень опасный симптом тогда, когда мы должны демонстрировать единство… Наибольшее раздражение у людей, желающих жить в мире собственных иллюзий, вызывает именно правдивая оценка информации. Поэтому оценка журнала «The Economist» меня не удивляет. Украинская политика, украинская общественная жизнь, представления украинских граждан о реальности всегда состояли из одних иллюзий.