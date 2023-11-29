Представления украинцев о реальности всегда состояли из иллюзий — Портников
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Издание «The Economist» пишет о… конфликте между Зеленским и Залужным. Это очень опасный симптом тогда, когда мы должны демонстрировать единство… Наибольшее раздражение у людей, желающих жить в мире собственных иллюзий, вызывает именно правдивая оценка информации. Поэтому оценка журнала «The Economist» меня не удивляет. Украинская политика, украинская общественная жизнь, представления украинских граждан о реальности всегда состояли из одних иллюзий.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Economist, Залужный, Зеленский, Портніков;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 12:49;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Издание «The Economist» пишет о… конфликте между Зеленским и Залужным. Это очень опасный симптом тогда, когда мы должны демонстрировать единство……".