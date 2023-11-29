Уявлення українців про реальність завжди складалися з ілюзій – Портников

Видання “The Economist” пише про… конфлікт між Зеленським і Залужним. Це дуже небезпечний симптом тоді, коли ми маємо демонструвати єдність… Найбільше роздратування у людей, які воліють жити у світі власних ілюзій, викликає саме правдива оцінка інформації. Тому оцінка часопису “The Economist” мене не дивує. Українська політика, українське суспільне життя, уявлення українських громадян про реальність завжди складалися з самих ілюзій.