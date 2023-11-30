Президент может снизить напряжение несколькими словами — Портников

Чтобы избавиться от «информационного клинча», Президент Украины может просто четко и ясно сказать, что он доверяет Главнокомандующему ВСУ. Тем более – на фоне информационных атак депутатов от правящей партии (ну, ладно, одной депутатки) на Главнокомандующего ВСУ. Все очень просто. И Президент, и министр обороны могут снизить это напряжение несколькими словами. Однако когда Президент вместо этого говорит, что военные не должны заниматься политикой, а министр обороны — что могут приниматься решения по большей эффективности руководства ВСУ, это, конечно, напряженность в обществе не снимает.