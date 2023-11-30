Президент може знизити напругу кількома словами – Портников
Щоб позбутися “інформаційного клінчу”, Президент України може просто чітко і ясно сказати, що він довіряє Головнокомандувачу ЗСУ. Тим більше – на тлі інформаційних атак депутатів від правлячої партії (ну, добре, однієї депутатки) на Головнокомандувача ЗСУ. Усе дуже просто. І Президент, і міністр оборони можуть знизити це напруження кількома словами. Однак коли Президент замість цього говорить, що воєнні не мають займатися політикою, а міністр оборони говорить, що можуть прийматися рішення щодо більшої ефективності керівництва ЗСУ, то це, звичайно, напруженості в суспільстві не знімає.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Залужный, Зеленський, Портніков, президент;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 11:57;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб позбутися “інформаційного клінчу”, Президент України може просто чітко і ясно сказати, що він довіряє Головнокомандувачу ЗСУ. Тим більше –…".