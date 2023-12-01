Смиритесь с тем, что вы уже умерли — Касьянов

С чего вы взяли, что путин хочет с вами договариваться? Зачем это мордору, когда он только-только зализал недавние раны, перевел экономику на военные рельсы, сотнями клепает танки, тысячами делает дроны и гонит на убой бездонные стада обманутых россиян?.. Смиритесь с тем, что вы уже умерли. И начинайте сражаться. Это единственный способ достичь мира, хотя бы для наших детей.