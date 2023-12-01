Змиріться з тим, що ви вже померли – Касьянов
З чого ви взяли, що путін хоче з вами домовлятися? Навіщо це мордору, коли він тільки-тільки зализав недавні рани, перевів економіку на військові рейки, сотнями клепає танки, тисячами робить дрони та жене на забій бездонні стада обдурених росіян?..
Змиріться з тим, що ви вже померли. І починайте битися. Це єдиний спосіб досягти миру, хоча б для наших дітей.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, касьянов, переговоры;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 11:45;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "З чого ви взяли, що путін хоче з вами домовлятися? Навіщо це мордору, коли він тільки-тільки зализав недавні рани, перевів…".