Змиріться з тим, що ви вже померли – Касьянов

З чого ви взяли, що путін хоче з вами домовлятися? Навіщо це мордору, коли він тільки-тільки зализав недавні рани, перевів економіку на військові рейки, сотнями клепає танки, тисячами робить дрони та жене на забій бездонні стада обдурених росіян?..

Змиріться з тим, що ви вже померли. І починайте битися. Це єдиний спосіб досягти миру, хоча б для наших дітей.