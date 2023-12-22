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Следует отказаться от порочной практики закрытия границы Украины — Портников

Общество 12:48   22.12.2023
Виталий Портников
журналист
Следует отказаться от порочной практики закрытия границы Украины — Портников

Следует отказаться от порочной практики закрытия государственной границы Украины. Нужно перестать относиться к людям как к детям, действиями которых можно управлять. Если кто-то считает, что все, кто может быть мобилизованным, бегут за границу, я считаю, что это глубокое недоверие к украинскому народу. Все, кто хотят убегать, и так убегают. Просто обогащают не государственную казну, а определенных коррупционеров.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 12:48;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следует отказаться от порочной практики закрытия государственной границы Украины. Нужно перестать относиться к людям как к детям, действиями которых можно…".