Слід відмовитися від порочної практики закриття кордону України – Портников

Потрібно відмовитися від порочної практики закриття державного кордону України. Потрібно перестати ставитися до людей, як до дітей, діями яких можна керувати. Якщо хтось вважає, що всі, хто може бути мобілізованими, втечуть за кордон, я вважаю, що це глибока недовіра до українського народу. Усі, хто хочуть втікати, й так утікають. Просто збагачують не державну казну, а певних корупціонерів.