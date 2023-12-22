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Слід відмовитися від порочної практики закриття кордону України – Портников

Політика 12:48   22.12.2023
Віталій Портников
журналіст
Слід відмовитися від порочної практики закриття кордону України – Портников

Потрібно відмовитися від порочної практики закриття державного кордону України. Потрібно перестати ставитися до людей, як до дітей, діями яких можна керувати. Якщо хтось вважає, що всі, хто може бути мобілізованими, втечуть за кордон, я вважаю, що це глибока недовіра до українського народу. Усі, хто хочуть втікати, й так утікають. Просто збагачують не державну казну, а певних корупціонерів.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 12:48;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потрібно відмовитися від порочної практики закриття державного кордону України. Потрібно перестати ставитися до людей, як до дітей, діями яких можна…".