Даже не смешно — Машовец о «наступлении» россиян на Харьков

Чтобы иметь возможность наступать или продвигаться к городу Харьков, я не говорю о проведении операций по окружению или штурму самого города, нужны войска в соответствующем объеме. Их нет сейчас у противника… Вести речь о, например, прорыве, окружении, штурме города-миллионника на данном этапе даже не смешно.