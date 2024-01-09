Даже не смешно — Машовец о «наступлении» россиян на Харьков
Чтобы иметь возможность наступать или продвигаться к городу Харьков, я не говорю о проведении операций по окружению или штурму самого города, нужны войска в соответствующем объеме. Их нет сейчас у противника… Вести речь о, например, прорыве, окружении, штурме города-миллионника на данном этапе даже не смешно.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: война, Машовець, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 9 января 2024 в 11:48;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы иметь возможность наступать или продвигаться к городу Харьков, я не говорю о проведении операций по окружению или штурму самого…".