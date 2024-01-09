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Навіть не смішно – Машовець про “наступ” росіян на Харків

Події 11:48   09.01.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
Навіть не смішно – Машовець про “наступ” росіян на Харків

Щоб мати можливість наступати або просуватися до міста Харків, я не кажу про проведення операцій з оточення або штурму самого міста, потрібні війська у відповідному обсязі. Їх немає зараз в противника… Вести мову про, наприклад, прорив, оточення, штурм міста-мільйонника на даному етапі навіть не смішно.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 11:48;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб мати можливість наступати або просуватися до міста Харків, я не кажу про проведення операцій з оточення або штурму самого…".