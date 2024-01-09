Навіть не смішно – Машовець про “наступ” росіян на Харків
Щоб мати можливість наступати або просуватися до міста Харків, я не кажу про проведення операцій з оточення або штурму самого міста, потрібні війська у відповідному обсязі. Їх немає зараз в противника… Вести мову про, наприклад, прорив, оточення, штурм міста-мільйонника на даному етапі навіть не смішно.
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- Категорії: Події, Сказано, Харків; Теги: війна, Машовець, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2024 в 11:48;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб мати можливість наступати або просуватися до міста Харків, я не кажу про проведення операцій з оточення або штурму самого…".