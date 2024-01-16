«Плохо дрессированные шимпанзе» — Машовец о версии про friendly fire ПВО РФ

Если исходить из версии всевозможных там «файтерпетухов», то оказывается, что… У них в ПВО служат плохо дрессированные шимпанзе, которые не способны классифицировать воздушную цель, определить основные критерии профиля ее полета, сравнить все это с данными суточного графика (плана) пролета собственной авиации в зоне своей ответственности и, образно говоря, «рандомно жмут кнопки за бананы».