“Погано дресировані шимпанзе” – Машовець про версію про friendly fire ППО РФ
Якщо виходити з версії всіляких там “файтерпЄтухів”, то виявляється, що… У них в ППО служать погано дресовані шимпанзе, які не здатні класифікувати повітряну ціль, визначити основні критерії профілю її польоту, порівняти все це із даними добового графіка (плану) прольоту власної авіації в зоні своєї відповідальності і які, образно кажучи, “рандомно тиснуть кнопки за банани”.
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- Категорії: Події, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Машовець, пво, сбили;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 11:25;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо виходити з версії всіляких там “файтерпЄтухів”, то виявляється, що… У них в ППО служать погано дресовані шимпанзе, які не…".