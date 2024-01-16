“Погано дресировані шимпанзе” – Машовець про версію про friendly fire ППО РФ

Якщо виходити з версії всіляких там “файтерпЄтухів”, то виявляється, що… У них в ППО служать погано дресовані шимпанзе, які не здатні класифікувати повітряну ціль, визначити основні критерії профілю її польоту, порівняти все це із даними добового графіка (плану) прольоту власної авіації в зоні своєї відповідальності і які, образно кажучи, “рандомно тиснуть кнопки за банани”.