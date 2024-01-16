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“Погано дресировані шимпанзе” – Машовець про версію про friendly fire ППО РФ

Події 11:25   16.01.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
“Погано дресировані шимпанзе” – Машовець про версію про friendly fire ППО РФ

Якщо виходити з версії всіляких там “файтерпЄтухів”, то виявляється, що… У них в ППО служать погано дресовані шимпанзе, які не здатні класифікувати повітряну ціль, визначити основні критерії профілю її польоту, порівняти все це із даними добового графіка (плану) прольоту власної авіації в зоні своєї відповідальності і які, образно кажучи, “рандомно тиснуть кнопки за банани”.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 11:25;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо виходити з версії всіляких там “файтерпЄтухів”, то виявляється, що… У них в ППО служать погано дресовані шимпанзе, які не…".