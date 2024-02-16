Они целые города уничтожали, а тут какой-то один Навальный — Казанский

Странно, что в России вообще кто-то удивлен. Они целые города с людьми запросто уничтожали. Женщин с детьми два года без жалости бомбят. А тут какой-то один Навальный. Удивительно, что раньше не убили… Следующий очевидно Гиркин. Если решились Навального вот так показательно убить перед выборами, то того тем более не пожалеют. Все равно не впишется никто. Тем более, что сам Гиркин давно жалуется на сердце.