Вони цілі міста знищували, а тут якийсь один Навальний – Казанський
Дивно, що в Росії взагалі хтось здивований. Вони цілі міста з людьми просто знищували. Жінок із дітьми два роки без жалю бомблять. А тут якийсь один Навальний. Дивно, що раніше не вбили… Наступний, мабуть, Гіркін. Якщо зважилися Навального ось так показово вбити перед виборами, то тим паче не пошкодують. Усе одно не впишеться ніхто. Тим більше, що сам Гіркін давно скаржиться на серце.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: Казанский, навальный;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Лютого 2024 в 14:21;
Кореспондент Денис Казанський, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дивно, що в Росії взагалі хтось здивований. Вони цілі міста з людьми просто знищували. Жінок із дітьми два роки без…".