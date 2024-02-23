Поиск «зрад» и поражений в Украине дает врагу лишние «козыри» — Машовец
Когда вы в очередной раз начинаете в истерике и непрерывно «посыпать собственные макитры пеплом», видя разнообразные «зрады» и поражения, почти во всех действиях и решениях руководства государства, СОУ и ВСУ в частности, помните — это не только очень плохо влияет на морально- психологическое состояние войска, а дает врагу лишние «козыри».
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 12:08;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда вы в очередной раз начинаете в истерике и непрерывно «посыпать собственные макитры пеплом», видя разнообразные «зрады» и поражения, почти…".