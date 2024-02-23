Пошук зрад і поразок в Україні дає ворогові зайві “козирі” – Машовець

Коли ви в черговий раз починаєте в істериці та безперервно “посипати власні макітри попелом”, вбачаючи різноманітні зради та поразки, майже у всіх діях та рішеннях керівництва держави, СОУ та ЗСУ зокрема, пам’ятайте – це не тільки вкрай погано впливає на морально-психологічний стан війська, а дає ворогу зайві “козирі”.