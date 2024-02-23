Полезные идиоты на службе Кремля — Фурса про польских фермеров

А кто-то хотел и нам польскую модель агросектора. Модель, когда в стране с отчаянным дефицитом кадров море людей будут сидеть паразитами в селе, получая дотации. И вот сейчас эти рагули-паразиты становятся полезными идиотами на службе Кремля, устраивая шабаш на границе с Украиной. При том, что у Украины нет влияния на те проблемы, которые эти фермеры имеют.