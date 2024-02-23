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Полезные идиоты на службе Кремля — Фурса про польских фермеров

Мир 12:15   23.02.2024
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Полезные идиоты на службе Кремля — Фурса про польских фермеров Фото: facebook Сергея Фурсы

А кто-то хотел и нам польскую модель агросектора. Модель, когда в стране с отчаянным дефицитом кадров море людей будут сидеть паразитами в селе, получая дотации. И вот сейчас эти рагули-паразиты становятся полезными идиотами на службе Кремля, устраивая шабаш на границе с Украиной. При том, что у Украины нет влияния на те проблемы, которые эти фермеры имеют.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "А кто-то хотел и нам польскую модель агросектора. Модель, когда в стране с отчаянным дефицитом кадров море людей будут сидеть…".