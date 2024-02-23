Полезные идиоты на службе Кремля — Фурса про польских фермеров
Фото: facebook Сергея Фурсы
А кто-то хотел и нам польскую модель агросектора. Модель, когда в стране с отчаянным дефицитом кадров море людей будут сидеть паразитами в селе, получая дотации. И вот сейчас эти рагули-паразиты становятся полезными идиотами на службе Кремля, устраивая шабаш на границе с Украиной. При том, что у Украины нет влияния на те проблемы, которые эти фермеры имеют.
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: граница, кремль, Польша, протест, фермеры, Фурса;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 12:15;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "А кто-то хотел и нам польскую модель агросектора. Модель, когда в стране с отчаянным дефицитом кадров море людей будут сидеть…".