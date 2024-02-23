Корисні ідіоти на службі Кремля – Фурса про польських фермерів

А хтось хотів і нам польську модель агросектору. Модель, коли в країні з шаленим дефіцитом кадрів море людей будуть сидіти паразитами в селі, отримуючи дотації. І от зараз ці рагулі паразити стають корисними ідіотами на службі Кремля, влаштовуючи шабаш на кордоні з Україною. При тому, що Україна не має впливу на ті проблеми, які ці фермери мають.