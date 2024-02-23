Live
  • Пт 23.02.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Корисні ідіоти на службі Кремля – Фурса про польських фермерів

Політика 12:15   23.02.2024
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Корисні ідіоти на службі Кремля – Фурса про польських фермерів

А хтось хотів і нам польську модель агросектору. Модель, коли в країні з шаленим дефіцитом кадрів море людей будуть сидіти паразитами в селі, отримуючи дотації. І от зараз ці рагулі паразити стають корисними ідіотами на службі Кремля, влаштовуючи шабаш на кордоні з Україною. При тому, що Україна не має впливу на ті проблеми, які ці фермери мають.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
Популярно
Ґвалтував 11-річну сестру й знімав це на відео: вирок жителю Харківщини
Ґвалтував 11-річну сестру й знімав це на відео: вирок жителю Харківщини
23.02.2024, 13:03
Удар «шахедів» по фермі на Харківщині: під завалами 17 телят – Болвінов (фото)
Удар «шахедів» по фермі на Харківщині: під завалами 17 телят – Болвінов (фото)
23.02.2024, 12:44
«Синьківка – найкращий шлях до Куп’янська для росіян» – пояснення військових
«Синьківка – найкращий шлях до Куп’янська для росіян» – пояснення військових
22.02.2024, 20:26
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, “шахеди” атакували
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, “шахеди” атакували
23.02.2024, 12:48
Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Чотири рази штурмували росіяни Синьківку на Харківщині – Генштаб ЗСУ
22.02.2024, 19:34
Вогко і слизько. Якою буде погода 23 лютого у Харкові та області
Вогко і слизько. Якою буде погода 23 лютого у Харкові та області
22.02.2024, 21:10

Новини за темою:

16:17
На Харківщині знищили ворожий «Муром-М»: це 13-й з початку року (відео)
19:30
Харків’янка намагається визволити із Сектора Гази дітей, яких в неї викрали
16:40
Активність ворожих ДРГ зберігалась на Харківському напрямку – прикордонники
21:32
30-річного харків’янина-ухилянта рятували з дерева посеред річки на кордоні
11:19
Як би не закінчилася війна, Україна матиме довгий кордон з РФ – Кірбі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Корисні ідіоти на службі Кремля – Фурса про польських фермерів»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 12:15;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "А хтось хотів і нам польську модель агросектору. Модель, коли в країні з шаленим дефіцитом кадрів море людей будуть сидіти…".