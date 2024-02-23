Корисні ідіоти на службі Кремля – Фурса про польських фермерів
А хтось хотів і нам польську модель агросектору. Модель, коли в країні з шаленим дефіцитом кадрів море людей будуть сидіти паразитами в селі, отримуючи дотації. І от зараз ці рагулі паразити стають корисними ідіотами на службі Кремля, влаштовуючи шабаш на кордоні з Україною. При тому, що Україна не має впливу на ті проблеми, які ці фермери мають.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: граница, кремль, Польша, протест, фермеры, Фурса;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 12:15;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "А хтось хотів і нам польську модель агросектору. Модель, коли в країні з шаленим дефіцитом кадрів море людей будуть сидіти…".