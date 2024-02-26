Гончаренко: не слушайте Устинову о Харькове

Пожалуйста, отставьте панику. Не слушайте Устинову о Купянске и Харькове. Да, все может произойти в этой жизни, но наши ВСУ стоят и обороняют. Мы должны помогать и давить… У нас сейчас есть только один выход — копать, копать, копать… Не поддавайтесь панике из-за заявлений некомпетентных людей. Эвакуации из Харькова нет. Все трудятся. Все на месте.