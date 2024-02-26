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Гончаренко: не слушайте Устинову о Харькове

Политика 11:16   26.02.2024
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
Гончаренко: не слушайте Устинову о Харькове

Пожалуйста, отставьте панику. Не слушайте Устинову о Купянске и Харькове. Да, все может произойти в этой жизни, но наши ВСУ стоят и обороняют. Мы должны помогать и давить… У нас сейчас есть только один выход — копать, копать, копать… Не поддавайтесь панике из-за заявлений некомпетентных людей. Эвакуации из Харькова нет. Все трудятся. Все на месте.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожалуйста, отставьте панику. Не слушайте Устинову о Купянске и Харькове. Да, все может произойти в этой жизни, но наши ВСУ…".