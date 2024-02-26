Гончаренко: не слушайте Устинову о Харькове
Пожалуйста, отставьте панику. Не слушайте Устинову о Купянске и Харькове. Да, все может произойти в этой жизни, но наши ВСУ стоят и обороняют. Мы должны помогать и давить… У нас сейчас есть только один выход — копать, копать, копать… Не поддавайтесь панике из-за заявлений некомпетентных людей. Эвакуации из Харькова нет. Все трудятся. Все на месте.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Гончаренко: не слушайте Устинову о Харькове»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 11:16;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожалуйста, отставьте панику. Не слушайте Устинову о Купянске и Харькове. Да, все может произойти в этой жизни, но наши ВСУ…".