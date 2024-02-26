Гончаренко: не слухайте Устінову про Харків
Будь ласка, відставити паніку. Не слухайте Устінову про Купʼянськ і Харків. Так, все може статись в цьому житті, але наші ЗСУ стоять і обороняють. Ми маємо допомагати та тиснути… У нас зараз є лише один вихід – копати, копати, копати. Не піддавайтеся паніці через заяви некомпетентних людей. Евакуації з Харкова немає. Всі працюють. Всі на місці.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 11:16;
Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будь ласка, відставити паніку. Не слухайте Устінову про Купʼянськ і Харків. Так, все може статись в цьому житті, але наші…".