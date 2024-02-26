Гончаренко: не слухайте Устінову про Харків

Будь ласка, відставити паніку. Не слухайте Устінову про Купʼянськ і Харків. Так, все може статись в цьому житті, але наші ЗСУ стоять і обороняють. Ми маємо допомагати та тиснути… У нас зараз є лише один вихід – копати, копати, копати. Не піддавайтеся паніці через заяви некомпетентних людей. Евакуації з Харкова немає. Всі працюють. Всі на місці.