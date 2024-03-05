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Коррупционеров спокойно можно отправить воевать — Малюська

Общество 11:59   05.03.2024
Денис Малюська
министр юстиции Украины
Коррупционеров спокойно можно отправить воевать — Малюська

Лица, имеющие судимость, не подлежат воинскому учету. Это самое простое и очевидное, что нужно исправлять. Здесь нет вопроса опасности для людей, они же ходят по улицам, общаются с нами. Почему они не идут в армию и не выполняют обязанность защищать Украину, я не понимаю. Тем более множество из них хочет это делать… Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать.

Автор: Денис Малюська, министр юстиции Украины
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 11:59;

  • Корреспондент Денис Малюська, министр юстиции Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лица, имеющие судимость, не подлежат воинскому учету. Это самое простое и очевидное, что нужно исправлять. Здесь нет вопроса опасности для…".