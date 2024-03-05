Коррупционеров спокойно можно отправить воевать — Малюська

Лица, имеющие судимость, не подлежат воинскому учету. Это самое простое и очевидное, что нужно исправлять. Здесь нет вопроса опасности для людей, они же ходят по улицам, общаются с нами. Почему они не идут в армию и не выполняют обязанность защищать Украину, я не понимаю. Тем более множество из них хочет это делать… Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать.