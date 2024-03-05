Коррупционеров спокойно можно отправить воевать — Малюська
Лица, имеющие судимость, не подлежат воинскому учету. Это самое простое и очевидное, что нужно исправлять. Здесь нет вопроса опасности для людей, они же ходят по улицам, общаются с нами. Почему они не идут в армию и не выполняют обязанность защищать Украину, я не понимаю. Тем более множество из них хочет это делать… Коррупционеров, мне кажется, можно совершенно спокойно отправлять воевать.
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- Категории: Общество, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, коррупционеры, Малюська;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 11:59;
Корреспондент Денис Малюська, министр юстиции Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лица, имеющие судимость, не подлежат воинскому учету. Это самое простое и очевидное, что нужно исправлять. Здесь нет вопроса опасности для…".