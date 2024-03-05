Корупціонерів можна спокійно відправити воювати – Малюська
Особи, які мають судимість, не підлягають військовому обліку. Це найпростіше й найочевидніше, що потрібно виправляти. Тут немає питання небезпеки для людей, вони ж ходять вулицями, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію і не виконують обов’язок захищати Україну, я не розумію. Тим паче безліч із них хоче це робити… Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: війна, коррупционеры, Малюська;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 11:59;
Кореспондент Денис Малюська, міністр юстиції України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Особи, які мають судимість, не підлягають військовому обліку. Це найпростіше й найочевидніше, що потрібно виправляти. Тут немає питання небезпеки для…".