Корупціонерів можна спокійно відправити воювати – Малюська

Особи, які мають судимість, не підлягають військовому обліку. Це найпростіше й найочевидніше, що потрібно виправляти. Тут немає питання небезпеки для людей, вони ж ходять вулицями, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію і не виконують обов’язок захищати Україну, я не розумію. Тим паче безліч із них хоче це робити… Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати.