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Корупціонерів можна спокійно відправити воювати – Малюська

Події 11:59   05.03.2024
Денис Малюська
міністр юстиції України
Корупціонерів можна спокійно відправити воювати – Малюська

Особи, які мають судимість, не підлягають військовому обліку. Це найпростіше й найочевидніше, що потрібно виправляти. Тут немає питання небезпеки для людей, вони ж ходять вулицями, спілкуються з нами. Чому вони не йдуть в армію і не виконують обов’язок захищати Україну, я не розумію. Тим паче безліч із них хоче це робити… Корупціонерів, мені здається, можна абсолютно спокійно відправляти воювати.

Автор: Денис Малюська, міністр юстиції України
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 11:59;

  • Кореспондент Денис Малюська, міністр юстиції України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Особи, які мають судимість, не підлягають військовому обліку. Це найпростіше й найочевидніше, що потрібно виправляти. Тут немає питання небезпеки для…".