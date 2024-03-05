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Общество должно мобилизоваться — Жорин

Общество 12:16   05.03.2024
Максим Жорин
замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
Общество должно мобилизоваться — Жорин

Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны уходить в армию. Страна должна мобилизовать все свои ресурсы, все возможности, все производства. Общество должно мобилизоваться – в смысле совместно работать на победу. Рано или поздно вся помощь нам из других государств может закончиться.

Автор: Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 12:16;

  • Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны уходить в армию. Страна должна мобилизовать все…".