Общество должно мобилизоваться — Жорин
Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны уходить в армию. Страна должна мобилизовать все свои ресурсы, все возможности, все производства. Общество должно мобилизоваться – в смысле совместно работать на победу. Рано или поздно вся помощь нам из других государств может закончиться.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: жорин, мобилизация;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 12:16;
Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны уходить в армию. Страна должна мобилизовать все…".