Общество должно мобилизоваться — Жорин

Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны уходить в армию. Страна должна мобилизовать все свои ресурсы, все возможности, все производства. Общество должно мобилизоваться – в смысле совместно работать на победу. Рано или поздно вся помощь нам из других государств может закончиться.