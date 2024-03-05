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Суспільство має мобілізуватися – Жорін

Політика 12:16   05.03.2024
Максим Жорін
заступник командира 3-ї штурмової бригади
Суспільство має мобілізуватися – Жорін

Сьогодні нам потрібна загальна мобілізація. І я зараз не про чоловіків, які мають йти в армію. Країна має мобілізувати всі свої ресурси, всі можливості, всі виробництва. Суспільство має мобілізуватись – в сенсі спільно працювати на перемогу. Рано чи пізно вся допомога нам з інших держав може закінчитись.

Автор: Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 12:16;

  • Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні нам потрібна загальна мобілізація. І я зараз не про чоловіків, які мають йти в армію. Країна має мобілізувати всі…".