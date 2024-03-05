Суспільство має мобілізуватися – Жорін

Сьогодні нам потрібна загальна мобілізація. І я зараз не про чоловіків, які мають йти в армію. Країна має мобілізувати всі свої ресурси, всі можливості, всі виробництва. Суспільство має мобілізуватись – в сенсі спільно працювати на перемогу. Рано чи пізно вся допомога нам з інших держав може закінчитись.