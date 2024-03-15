Российское ПВО — лучшее по истреблению россиян — советник мэра Мариуполя
Фото: кадр из видео
Губернатор Белгородской области (временно оккупирована россией) прямо говорит, что все последствия от ПВО. Говорю – российское ПВО лучшее по истреблению россиян. «Оружие победы», ага.
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- Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: Андрющенко, бєлгород, Белгород, пво;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 11:36;
Корреспондент Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Губернатор Белгородской области (временно оккупирована россией) прямо говорит, что все последствия от ПВО. Говорю – российское ПВО лучшее по истреблению…".