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Российское ПВО — лучшее по истреблению россиян — советник мэра Мариуполя

Мир 11:36   15.03.2024
Петр Андрющенко
советник мэра Мариуполя
Российское ПВО — лучшее по истреблению россиян — советник мэра Мариуполя Фото: кадр из видео

Губернатор Белгородской области (временно оккупирована россией) прямо говорит, что все последствия от ПВО. Говорю – российское ПВО лучшее по истреблению россиян. «Оружие победы», ага.

Автор: Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Губернатор Белгородской области (временно оккупирована россией) прямо говорит, что все последствия от ПВО. Говорю – российское ПВО лучшее по истреблению…".