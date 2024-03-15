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Російське ППО – найкраще по винищенню росіян – радник мера Маріуполя

Події 11:36   15.03.2024
Петро Андрющенко
радник мера Маріуполя
Російське ППО – найкраще по винищенню росіян – радник мера Маріуполя Фото: кадр із відео

Губернатор Бєлгородської області (тимчасово окупована росією) прямо каже, що всі наслідки від ППО. Кажу – російське ППО краще по винищенню росіян. “Оружие победы”, ага.

Автор: Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 11:36;

  • Кореспондент Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя у цій статті розкриває тему новин про те, що "Губернатор Бєлгородської області (тимчасово окупована росією) прямо каже, що всі наслідки від ППО. Кажу – російське ППО краще по винищенню…".