Російське ППО – найкраще по винищенню росіян – радник мера Маріуполя
Фото: кадр із відео
Губернатор Бєлгородської області (тимчасово окупована росією) прямо каже, що всі наслідки від ППО. Кажу – російське ППО краще по винищенню росіян. “Оружие победы”, ага.
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- Категорії: Події, Світ, Сказано, Україна; Теги: Андрющенко, Бєлгород, пво;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 11:36;
Кореспондент Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя у цій статті розкриває тему новин про те, що "Губернатор Бєлгородської області (тимчасово окупована росією) прямо каже, що всі наслідки від ППО. Кажу – російське ППО краще по винищенню…".