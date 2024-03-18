«Тупая акция» — украинский политолог про российский «полдень против Путина»

Интересно, сколько процентов явки (или банальных фото и видео, правильно используемых кремлевской пропагандой) добавила российская «оппозиция» своей тупой акцией «приди на избирательный участок в 12:00»? Кураторы из ФСБ точно знают ответ, но вряд ли его озвучат.