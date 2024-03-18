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«Тупая акция» — украинский политолог про российский «полдень против Путина»

Мир 11:29   18.03.2024
Игорь Рейтерович
политолог
«Тупая акция» — украинский политолог про российский «полдень против Путина» Фото: facebook Игоря Рейтеровича

Интересно, сколько процентов явки (или банальных фото и видео, правильно используемых кремлевской пропагандой) добавила российская «оппозиция» своей тупой акцией «приди на избирательный участок в 12:00»? Кураторы из ФСБ точно знают ответ, но вряд ли его озвучат.

Автор: Игорь Рейтерович, политолог
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Игорь Рейтерович, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Интересно, сколько процентов явки (или банальных фото и видео, правильно используемых кремлевской пропагандой) добавила российская «оппозиция» своей тупой акцией «приди…".