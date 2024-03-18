«Тупая акция» — украинский политолог про российский «полдень против Путина»
Фото: facebook Игоря Рейтеровича
Интересно, сколько процентов явки (или банальных фото и видео, правильно используемых кремлевской пропагандой) добавила российская «оппозиция» своей тупой акцией «приди на избирательный участок в 12:00»? Кураторы из ФСБ точно знают ответ, но вряд ли его озвучат.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: выборы в России, Путин, рейтерович;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Тупая акция» — украинский политолог про российский «полдень против Путина»»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 11:29;
Корреспондент Игорь Рейтерович, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Интересно, сколько процентов явки (или банальных фото и видео, правильно используемых кремлевской пропагандой) добавила российская «оппозиция» своей тупой акцией «приди…".