“Тупа акція” – український політолог про російський “полдень против Путина”
Цікаво, скільки відсотків явки (або банальних фото та відео, яке правильно використає кремлівська пропаганда) додала російська “опозиція” своєю тупою акцією “прийди на виборчу дільницю о 12:00”? Куратори з ФСБ точно знають відповідь, але навряд чи її озвучать.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: выборы в России, путін, рейтерович;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:29;
Кореспондент Ігор Рейтерович, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цікаво, скільки відсотків явки (або банальних фото та відео, яке правильно використає кремлівська пропаганда) додала російська “опозиція” своєю тупою акцією…".