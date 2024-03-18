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“Тупа акція” – український політолог про російський “полдень против Путина”

Політика 11:29   18.03.2024
Ігор Рейтерович
політолог
“Тупа акція” – український політолог про російський “полдень против Путина”

Цікаво, скільки відсотків явки (або банальних фото та відео, яке правильно використає кремлівська пропаганда) додала російська “опозиція” своєю тупою акцією “прийди на виборчу дільницю о 12:00”? Куратори з ФСБ точно знають відповідь, але навряд чи її озвучать.

Автор: Ігор Рейтерович, політолог
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“Тупа акція” – український політолог про російський “полдень против Путина”

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Ігор Рейтерович, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цікаво, скільки відсотків явки (або банальних фото та відео, яке правильно використає кремлівська пропаганда) додала російська “опозиція” своєю тупою акцією…".