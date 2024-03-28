Если Путин может безнаказанно разрушать Харьков, пойдет дальше в ЕС — эксперт

Есть бан на использование (западных вооружений) по территории России. Дело за малым – политическое решение. Все, кто уклоняются от принятия такого решения, содействуют Кремлю в уничтожении Харькова и кличут беду в Европу. Закончится это тем, что российские бомбы начнут падать на города ЕС и НАТО. Потому что Кремль совершенствует свое оружие в боевых условиях, пока западные страны чешутся… Если Путин может безнаказанно разрушать один из крупнейших городов Европы, вопрос времени, когда он решит идти дальше.