Если Путин может безнаказанно разрушать Харьков, пойдет дальше в ЕС — эксперт
Есть бан на использование (западных вооружений) по территории России. Дело за малым – политическое решение. Все, кто уклоняются от принятия такого решения, содействуют Кремлю в уничтожении Харькова и кличут беду в Европу. Закончится это тем, что российские бомбы начнут падать на города ЕС и НАТО. Потому что Кремль совершенствует свое оружие в боевых условиях, пока западные страны чешутся… Если Путин может безнаказанно разрушать один из крупнейших городов Европы, вопрос времени, когда он решит идти дальше.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина, Харьков; Теги: война, ЕС, копытько, Нато, обстрелы, Путин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Если Путин может безнаказанно разрушать Харьков, пойдет дальше в ЕС — эксперт»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 11:23;
Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть бан на использование (западных вооружений) по территории России. Дело за малым – политическое решение. Все, кто уклоняются от принятия…".