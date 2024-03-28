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Если Путин может безнаказанно разрушать Харьков, пойдет дальше в ЕС — эксперт

Мир 11:23   28.03.2024
Алексей Копытько
военный аналитик
Если Путин может безнаказанно разрушать Харьков, пойдет дальше в ЕС — эксперт

Есть бан на использование (западных вооружений) по территории России. Дело за малым – политическое решение.  Все, кто уклоняются от принятия такого решения, содействуют Кремлю в уничтожении Харькова и кличут беду в Европу. Закончится это тем, что российские бомбы начнут падать на города ЕС и НАТО. Потому что Кремль совершенствует свое оружие в боевых условиях, пока западные страны чешутся… Если Путин может безнаказанно разрушать один из крупнейших городов Европы, вопрос времени, когда он решит идти дальше.

Автор: Алексей Копытько, военный аналитик
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 11:23;

  • Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть бан на использование (западных вооружений) по территории России. Дело за малым – политическое решение.  Все, кто уклоняются от принятия…".