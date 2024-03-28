Якщо Путін може безкарно руйнувати Харків, піде далі до ЄС – експерт

Є бан на використання (західних озброєнь) по території Росії. Справа за малим – політичне рішення. Усі, хто ухиляється від ухвалення такого рішення, сприяють Кремлю у знищенні Харкова та кличуть лихо до Європи. Закінчиться тим, що російські бомби почнуть падати на міста ЄС і НАТО. Тому що Кремль удосконалює свою зброю в бойових умовах, поки західні країни зволікають… Якщо Путін може безкарно руйнувати одне з найбільших міст Європи, питання часу, коли він вирішить йти далі.