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Как это честным депутатам не на что жить, а зарплата? — политолог

Политика 12:12   05.04.2024
Игорь Рейтерович
политолог
Как это честным депутатам не на что жить, а зарплата? — политолог Фото: facebook Игоря Рейтеровича

«Украинская правда» написала (со ссылкой на нардепов), что в парламенте «у честных людей, которые шли работать на страну, закончились сбережения и им не на что жить». Я извиняюсь, как не на что жить? А зарплата депутата? Она достаточно приличная. Особенно, бл@₴@, по сравнению со средней по стране. Для жизни с головой хватит. Так в чем проблема?

Автор: Игорь Рейтерович, политолог
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Игорь Рейтерович, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Украинская правда» написала (со ссылкой на нардепов), что в парламенте «у честных людей, которые шли работать на страну, закончились сбережения…".