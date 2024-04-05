Как это честным депутатам не на что жить, а зарплата? — политолог
Фото: facebook Игоря Рейтеровича
«Украинская правда» написала (со ссылкой на нардепов), что в парламенте «у честных людей, которые шли работать на страну, закончились сбережения и им не на что жить». Я извиняюсь, как не на что жить? А зарплата депутата? Она достаточно приличная. Особенно, бл@₴@, по сравнению со средней по стране. Для жизни с головой хватит. Так в чем проблема?
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: депутаты, зарплата, рейтерович;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 12:12;
Корреспондент Игорь Рейтерович, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Украинская правда» написала (со ссылкой на нардепов), что в парламенте «у честных людей, которые шли работать на страну, закончились сбережения…".