Как это честным депутатам не на что жить, а зарплата? — политолог

«Украинская правда» написала (со ссылкой на нардепов), что в парламенте «у честных людей, которые шли работать на страну, закончились сбережения и им не на что жить». Я извиняюсь, как не на что жить? А зарплата депутата? Она достаточно приличная. Особенно, бл@₴@, по сравнению со средней по стране. Для жизни с головой хватит. Так в чем проблема?