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Як це чесним депутатам нема на що жити, а зарплата? – політолог

Політика 12:12   05.04.2024
Ігор Рейтерович
політолог
Як це чесним депутатам нема на що жити, а зарплата? – політолог

“Українська правда” написала (з посиланням на нардепів), що в парламенті “у чесних людей, які йшли працювати на країну, закінчились заощадження і їм нема на що жити”. Я вибачаюсь, як немає на що жити? А зарплата депутата? Вона достатньо пристойна. Особливо, бл@₴@, у порівнянні з середньою по країні. Для життя з головою вистачить. То у чому проблема?

Автор: Ігор Рейтерович, політолог
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 12:12;

  • Кореспондент Ігор Рейтерович, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Українська правда” написала (з посиланням на нардепів), що в парламенті “у чесних людей, які йшли працювати на країну, закінчились заощадження…".