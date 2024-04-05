Як це чесним депутатам нема на що жити, а зарплата? – політолог
“Українська правда” написала (з посиланням на нардепів), що в парламенті “у чесних людей, які йшли працювати на країну, закінчились заощадження і їм нема на що жити”. Я вибачаюсь, як немає на що жити? А зарплата депутата? Вона достатньо пристойна. Особливо, бл@₴@, у порівнянні з середньою по країні. Для життя з головою вистачить. То у чому проблема?
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: депутаты, зарплата, рейтерович;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 12:12;
Кореспондент Ігор Рейтерович, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Українська правда” написала (з посиланням на нардепів), що в парламенті “у чесних людей, які йшли працювати на країну, закінчились заощадження…".