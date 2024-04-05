Як це чесним депутатам нема на що жити, а зарплата? – політолог

“Українська правда” написала (з посиланням на нардепів), що в парламенті “у чесних людей, які йшли працювати на країну, закінчились заощадження і їм нема на що жити”. Я вибачаюсь, як немає на що жити? А зарплата депутата? Вона достатньо пристойна. Особливо, бл@₴@, у порівнянні з середньою по країні. Для життя з головою вистачить. То у чому проблема?