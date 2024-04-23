«Угроза остается» — Синегубов заявил, что россияне пополняют запасы

Чтобы не было никаких, скажем так, обманчивых ощущений, что они либо успокоились, либо оставили Харьков в покое. Нет, абсолютно реальная угроза… Враг возобновляет запасы. Совершает как массированные удары по населенным пунктам области, так и отдельные прицельные удары по гражданской и критической инфраструктуре. Угроза остается.