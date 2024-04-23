«Угроза остается» — Синегубов заявил, что россияне пополняют запасы
Фото: пресс-служба ХОВА
Чтобы не было никаких, скажем так, обманчивых ощущений, что они либо успокоились, либо оставили Харьков в покое. Нет, абсолютно реальная угроза… Враг возобновляет запасы. Совершает как массированные удары по населенным пунктам области, так и отдельные прицельные удары по гражданской и критической инфраструктуре. Угроза остается.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 11:07;
Корреспондент Олег Синегубов, начальник ХОВА в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы не было никаких, скажем так, обманчивых ощущений, что они либо успокоились, либо оставили Харьков в покое. Нет, абсолютно реальная…".