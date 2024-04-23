“Загроза залишається” – Синєгубов заявив, що росіяни поповнюють запаси
Фото: пресслужба ХОВА
Щоб не було ніяких, скажімо так, оманливих відчуттів, що вони або заспокоїлися, або залишили місто Харків у спокої. Ні, абсолютно реальна загроза… Ворог відновлює запаси. Здійснює як масовані удари по населених пунктах області, так і окремі прицільні удари по цивільній та критичній інфраструктурі. Загроза залишається.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Сказано, Суспільство, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов, угроза, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Загроза залишається” – Синєгубов заявив, що росіяни поповнюють запаси»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 11:07;
Кореспондент Олег Синєгубов, начальник ХОВА у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб не було ніяких, скажімо так, оманливих відчуттів, що вони або заспокоїлися, або залишили місто Харків у спокої. Ні, абсолютно…".