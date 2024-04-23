Live
  • Вт 23.04.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 39.78
  • EUR 42.31

“Загроза залишається” – Синєгубов заявив, що росіяни поповнюють запаси

Події 11:07   23.04.2024
Олег Синєгубов
начальник ХОВА
“Загроза залишається” – Синєгубов заявив, що росіяни поповнюють запаси Фото: пресслужба ХОВА

Щоб не було ніяких, скажімо так, оманливих відчуттів, що вони або заспокоїлися, або залишили місто Харків у спокої. Ні, абсолютно реальна загроза… Ворог відновлює запаси. Здійснює як масовані удари по населених пунктах області, так і окремі прицільні удари по цивільній та критичній інфраструктурі. Загроза залишається.

Автор: Олег Синєгубов, начальник ХОВА
Популярно
Дефіцит для 230 тис абонентів, відключення до 4 годин: що зі світлом у Харкові
Дефіцит для 230 тис абонентів, відключення до 4 годин: що зі світлом у Харкові
23.04.2024, 11:25
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
«Альтернатива є» – Синєгубов про телебачення у Харкові після удару РФ
«Альтернатива є» – Синєгубов про телебачення у Харкові після удару РФ
23.04.2024, 11:09
У Харкові подовжили час відключення електрики – обленерго
У Харкові подовжили час відключення електрики – обленерго
23.04.2024, 08:51
Чому в Харкові зранку були перебої з електрикою: пояснення Міненерго
Чому в Харкові зранку були перебої з електрикою: пояснення Міненерго
23.04.2024, 10:35

Новини за темою:

07:22
Армія РФ завдала авіаударів по п’ятьох населених пунктах Харківщини – Генштаб
21:18
Від обстрілів Харківщини загинув водій екскаватора, поранена волонтерка (фото)
20:26
Без штурмів ворога, але з обстрілами: Генштаб ЗСУ – про добу на Харківщині
08:05
Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів та удар по Харкову
19:27
Які населені пункти Харківщини обстрілював ворог, повідомили в Генштабі ЗСУ

Ви читали новину: «“Загроза залишається” – Синєгубов заявив, що росіяни поповнюють запаси»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 11:07;

  • Кореспондент Олег Синєгубов, начальник ХОВА у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб не було ніяких, скажімо так, оманливих відчуттів, що вони або заспокоїлися, або залишили місто Харків у спокої. Ні, абсолютно…".