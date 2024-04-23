“Загроза залишається” – Синєгубов заявив, що росіяни поповнюють запаси

Щоб не було ніяких, скажімо так, оманливих відчуттів, що вони або заспокоїлися, або залишили місто Харків у спокої. Ні, абсолютно реальна загроза… Ворог відновлює запаси. Здійснює як масовані удари по населених пунктах області, так і окремі прицільні удари по цивільній та критичній інфраструктурі. Загроза залишається.