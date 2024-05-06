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РФ не хватит сил для захвата Харькова — ISW

Мир 11:38   06.05.2024
ISW
Институт изучения войны
РФ не хватит сил для захвата Харькова — ISW

ISW продолжает считать, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата Харькова, но российские наступательные операции против городов Харькова и Сум приведут к привлечению и закреплению украинских сил с других, более важных участков линии фронта.

Автор: ISW, Институт изучения войны
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2024 в 11:38;

  • Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ISW продолжает считать, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата Харькова, но российские наступательные операции против городов Харькова…".