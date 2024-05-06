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РФ не вистачить сил для захоплення Харкова – ISW

Події 11:38   06.05.2024
ISW
Інститут вивчення війни
РФ не вистачить сил для захоплення Харкова – ISW

ISW продовжує вважати, що російським військовим не вистачає сил, що необхідні для захоплення міста, але російські наступальні операції проти міст Харкова та Сум призведуть до залучення та закріплення українських сил з інших, важливіших ділянок лінії фронту.

Автор: ISW, Інститут вивчення війни
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 11:38;

  • Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "ISW продовжує вважати, що російським військовим не вистачає сил, що необхідні для захоплення міста, але російські наступальні операції проти міст…".