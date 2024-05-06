РФ не вистачить сил для захоплення Харкова – ISW
ISW продовжує вважати, що російським військовим не вистачає сил, що необхідні для захоплення міста, але російські наступальні операції проти міст Харкова та Сум призведуть до залучення та закріплення українських сил з інших, важливіших ділянок лінії фронту.
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- Категорії: Події, Світ, Сказано, Харків; Теги: isw, війна, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2024 в 11:38;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "ISW продовжує вважати, що російським військовим не вистачає сил, що необхідні для захоплення міста, але російські наступальні операції проти міст…".