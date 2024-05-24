«Великая битва за Харьков» остановилась — Коваленко
Мы уже почти выходим на рубеж второй недели этой «великой битвы за Харьков». А эта «великая битва за Харьков» остановилась на северных окраинах Липцев, даже до них не дошли… Россияне увеличивают количество своих войск, и они будут продолжать его увеличивать, потому что они все же пытаются продолжать наступательные действия именно в этой локации. Но мы видим почти нулевой результат в направлении на Липцы. Они выбирают между Липцами и Волчанским направлением.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: война, коваленко, липцы, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 11:02;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы уже почти выходим на рубеж второй недели этой «великой битвы за Харьков». А эта «великая битва за Харьков» остановилась…".