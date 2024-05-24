«Великая битва за Харьков» остановилась — Коваленко

Мы уже почти выходим на рубеж второй недели этой «великой битвы за Харьков». А эта «великая битва за Харьков» остановилась на северных окраинах Липцев, даже до них не дошли… Россияне увеличивают количество своих войск, и они будут продолжать его увеличивать, потому что они все же пытаются продолжать наступательные действия именно в этой локации. Но мы видим почти нулевой результат в направлении на Липцы. Они выбирают между Липцами и Волчанским направлением.