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«Великая битва за Харьков» остановилась — Коваленко

Происшествия 11:02   24.05.2024
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
«Великая битва за Харьков» остановилась — Коваленко

Мы уже почти выходим на рубеж второй недели этой «великой битвы за Харьков». А эта «великая битва за Харьков» остановилась на северных окраинах Липцев, даже до них не дошли… Россияне увеличивают количество своих войск, и они будут продолжать его увеличивать, потому что они все же пытаются продолжать наступательные действия именно в этой локации. Но мы видим почти нулевой результат в направлении на Липцы. Они выбирают между Липцами и Волчанским направлением.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2024 в 11:02;

  • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы уже почти выходим на рубеж второй недели этой «великой битвы за Харьков». А эта «великая битва за Харьков» остановилась…".